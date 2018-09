Esportes muito loucos

(Por Natália Mazzoni)

Nesta semana, o Estadinho fala sobre esportes. Mas nem precisa ser fã de atividades físicas para se interessar pela nossa matéria de capa. Nós achamos que seria legal contar para vocês sobre algumas modalidades superdiferentes que existem não só no Brasil, mas também no mundo.

Tem muitas coisas legais e algumas delas dá até para fazer em casa, como o campeonato de bomba e barrigada que você pode praticar com os amigos na piscina, quando o verão chegar. Além disso, a gente pensou numa maneira de jogar xadrez e dama gigantes em casa. É só fazer um tabuleiro bem grande no chão usando giz. Essas e outras brincadeiras que viraram esportes estão nesta edição da Virada Esportiva, que acontece neste fim de semana em São Paulo. Clique no link abaixo para ler tudo. Depois, volte aqui para saber o que mais existe de bizarro no mundo dos esportes.

O Bossa ball é um dos esportes mais malucos que apareceu na nossa edição. É aquela mistura de futebol e futevôlei na cama elástica. Colocamos vídeo aqui para você entender um pouco mais sobre esse esporte maluco:

Outro esporte bem engraçado é o Curling. Essa competição ficou famosa depois da última Olimpíada. O jogo é um pouco complicado de entender: em uma pista de gelo, um jogador lança uma pedra de granito o mais próximo possível de um alvo. Depois de lançada a pedra, outros integrantes da equipe varrem o gelo da pista para alterar a velocidade e a rota do objeto. Não entendeu nada? Assista ao vídeo que você vai sacar como é.

Em Portugal existe campeonato nacional de Hóquei Subaquático. O jogo começa com uma equipe de cada lado e um disco no centro do campo (nesse caso, o chão da piscina). Ao sinal do juiz, os jogadores mergulham com o objetivo de empurrar o disco até o gol do adversário. Quer ver? Clique no link.

Que experimentar algum esporte maluco da Virada Esportiva? Aqui vai a programação:

Campeonato de bomba, campeonato de barrigada, tapete mágico e slackline:

Acqua Point, Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller, s/n), das 10 h às 17 h.

Surfe mecânico, Giromaster e Pebolim humano:

Arena Juventude Radical, Vale do Anhangabaú, das 8 h às 16 h.

Bossa ball:

Arena Juventude Radical, Vale do Anhangabaú, das 10 h às 22 h.

Dama e Xadrez gigantes:

Parques do Carmo, do Povo, Ecológico do Tietê e Bicicletas, das 9 h às 17 h

Escalada aquática:

Parque Esportivo dos Trabalhadores (Rua Canuto de Abreu, s/n, Tatuapé), das 9 h às 16 h.

Para quem quer participar da Virada Esportiva, mas prefere uma modalidade mais convencional, vai ter skate, patins e corrida. Nesse link você fica sabendo toda a programação. Clique aqui e bom final de semana!