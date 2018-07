Esquilos também falam

O DVD e o Blu-Ray de Alvin e os Esquilos 2 está sendo lançado hoje e, por isso, aproveitamos a data para bater um papo com os bichinhos. Veja agora trechos da entrevista exclusiva feita com essas estrelas do rock e da música pop.

Esquiletes, como podemos definir o estilo fashion de vocês?

Brittany (de rosa): Eu gosto de ser feminina, adoro a cor rosa e amo acessórios diferentes.

Eleanor (de verde): Eu gosto de estar na moda, mas preciso de roupas confortáveis para poder me mexer. A cor verde realça os meus olhos.

Jeanette (de roxo): Eu não penso muito nesse assunto. Mas eu gosto de roxo porque, historicamente, é a cor da nobreza e da sabedoria.

Vocês têm algum ritual, alguma coisa para trazer sorte antes do show?

Brittany: Sim, entrelaçamos os rabos.

Eleanor: Eu faço alguns exercícios, mas sem forçar muito para não me machucar.

Jeanette: Eu vivo querendo fazer algo assim, mas sempre esqueço.

Esquilos, como foi se apresentar com as esquiletes pela primeira vez?

Alvin (de vermelho): Eu estava preocupado por elas não serem tão experientes como nós. Mas deu tudo certo! Elas são fantásticas!

Simon (de azul): Foi muito bom, pois nossos estilos musicais eram semelhantes. Alvin ficou surpreso ao ver o quanto elas são boas.

Theodore (de verde): Eu estava animado. Agora somos uma família ainda maior.

Quais são suas canções favoritas? Isso vale para as atuais e de todos os tempos.

Alvin: Minha música favorita de todos os tempos é “The Song Chipmunks”. Nós amamos tocar e as pessoas adoram ouvir. Quanto à música atual, provavelmente a canção “I Gotta Feeling”.

Simon: A minha música favorita de todos os tempos é do Elton John, a “Rocket Man”. É um clássico sobre viagens espaciais. E a minha favorita atual é do The Black Eyed Peas, “Will.I.Am”.

Theodore: Essa é fácil. É uma que cantamos no filme: “We Are Family”. E de todos os tempos? Beatles, “With a Little Help From My Friends”. Definitivamente.

Agora a pergunta é para os esquilos e para as esquiletes, ok? O que vocês costumam levar em uma turnê internacional?

Alvin: Taylor Swift no meu iPod. Eu gosto de relaxar ouvindo suas músicas.

Simon: Eu sempre levo guias sobre os países que vamos visitar. Também carrego algumas fitas de idiomas e remédios de enjoo.

Theodore: Eu sempre levo um travesseiro ultramacio.

Brittany: Muitas malas! Sério. Às vezes, eu tenho que mudar o figurino três vezes por dia!

Leonor: Eu só pego uma pochete para caminhar.

Jeanette: Eu não viajo sem o meu laptop e o livro que estiver lendo no momento.

Dos seis, quem de vocês dança melhor?

Alvin: A resposta é óbvia (apontando os dois polegares para si).

Simon: Definitivamente, Eleanor.

Theodore: Eleanor.

Brittany: Depende do tipo de dança. Obviamente, Eleanor é muito atlética e ágil. Eu sou mais… Qual é a palavra mesmo?

Alvin: Ridícula?

Brittany: Não era essa a palavra que eu estava procurando, Alvin.

Eleanor: Na verdade, estou bastante impressionada com os movimentos do Alvin.

Jeanette: Desculpa, o que você perguntou mesmo? Melhor dançarino? Bem, a Eleanor. Não, acho que a Brittany.

Alvin, como você divide seu tempo entre o esporte e a música?

Isso é fácil. Meu tempo só complica mesmo quando tenho muita lição de casa.

Simon, como você encontra tempo para ler enquanto está em turnê?

Aproveito quando estou no avião. Quando estamos viajando de ônibus, fica difícil, pois o Alvin vive dizendo que a luz em cima do banco atrapalha o seu sono.

Theodore, como foi ter de comer tanta coisa durante o filme? E qual é sua comida predileta?

Era o paraíso. Mas, às vezes, eu até enjoava. E meu lanche favorito é waffles com waffles.

Brittany, você sempre fica nervosa antes do show?

Nem sempre. O que mais me preocupa mesmo é saber se está tudo certo com os instrumentos…

E você pode dar alguma dica para nossos leitores sobre como cantar e não ter medo de se apresentar em público?

A coisa mais importante é ter confiança. Além disso, fingir que você está sozinho em seu quarto. Dessa forma, você pode realmente se soltar. E, claro, vestir algo bem bonito.



FOX Filmes

Classificação Indicativa: livre

Duração: 88 minutos

DVD: R$ 29,90

Blu-Ray: R$ 79,90