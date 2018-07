O Estadinho fez 25 anos e, para comemorar, convida a todos para a sua grande festa! A exposição Estadinho 25 Anos vai celebrar a data no dia 24 de novembro, no muBa, com contações de histórias, oficinas artísticas, bate-papo com Mauricio de Sousa, ilustrações feitas por convidados especiais, capas que fizeram parte da história da publicação e muito mais. Vamos?

Quem passar por lá vai poder deixar seu presente para o Estadinho no grande varal colaborativos de desenhos, que começa com 25 escolhidos pela artista plástica Kátia Canton entre todos os desenhos já enviados para a redação.

Dia 24 de novembro, às 10 h

Museu Belas Artes de São Paulo (muBa) – Sede Núcleo de Design – Rua José Antonio Coelho, 879, Vila Mariana, São Paulo.

Em cartaz até 2 de março de 2013. Entrada gratuita.