Este bicho vai pegar

Primeiro, foram os bruxinhos. Depois, os vampiros. Agora, você vai ouvir falar muito de dragões. Isso porque desde ontem o filme Como Treinar o Seu Dragão está em cartaz nos cinemas. E, quase junto com ele, chega ao Brasil uma série de oito livros que serviu de inspiração para o filme.

Mas não pense que essa história de soltar fogo pelas ventas é uma novidade. Os dragões são animais mágicos e lendários, que voavam no alto dos rochedos como grandes pássaros. Há milhares de anos, eles estão presentes no folclore de vários povos, como os indianos, os nórdicos e os chineses. Volte no tempo com a gente e brinque de ser um viking.

Viking, o que é isso?

Os vikings eram uma antiga civilização da Escandinávia, que ocupou países como Dinamarca, Suécia e Noruega, além de parte do Reino Unido (como a Escócia). Eles eram piratas e bravos guerreiros, que invadiam e conquistavam terras. E adoravam lutar contra dragões: mais do que um hábito, era um estilo de vida. Na mitologia, adoravam vários tipos de deuses.

Uma fera de quatro patas

O dragão é um réptil, uma mistura de serpente e lagarto. Mas suas cores e formas variam de acordo com cada tipo.

Para o dragonologista Edward Topsell, que escreveu em 1607 o Livro Completo dos Dragões, essa criatura é perigosa. Em forma de guia ilustrado, o livro tem informações indispensáveis para qualquer viking. Com base nisso e em outras obras, criamos a figura acima para dizer o que, no mínimo, todo dragão deve ter.

Dragão mutante

