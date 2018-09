Estilos de dança

A dança é uma atividade muito ampla, que tem desde o balé clássico até o street. Quer conhecer melhor alguns estilos? A escritora Inês Bogéa, que dirige a São Paulo Companhia de Dança, conta um pouco:

Balé clássico: lida com velocidade, movimentos precisos e ténica. Tenta fugir da gravidade (aquela força invisível que o puxa para baixo) através dos pulos. Tudo é bem definido no palco: existem os bailarinos solistas (principais) e os outros.

Dança moderna: as danças falam dos sentimentos humanos.

Dança contemporânea: busca movimentos livres que tenham a ver com o dia a dia das pessoas e se apresenta em qualquer espaço (não precisa ser teatro).

Dança folclórica: o frevo, o maracatu e o cavalo-marinho são alguns exemplos desse estilo no Brasil. Cada dança tem passos próprios, mas todas elas costumam expressar a tradição de um grupo de pessoas de uma região. Essas danças são apresentadas em festas populares.

Street dance (dança de rua): o hip hop e o break fazem parte desse grupo, que surgiu nos Estados Unidos. A intenção também é expressar os sentimentos de uma comunidade.

Você se identificou com algum desses estilos? Seja qual for a resposta, lembre-se que hoje há liberdade para dançarmos como quisermos: você pode inventar seu próprio jeito de se movimentar ouvindo as músicas que mais gosta! (Por Fabiana Caso)