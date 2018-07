Estique, puxe e corra

Se você vai correr amanhã (dia 8 ) no Pão de Açúcar Kids, é bom ficar atento a uma última dica antes da prova. Se não vai, o conselho vale do mesmo jeito! Antes de qualquer corrida, é bom seguir quatro passos que a médica Ana Paula Pirró sugere. Você tem de fazê-los 10 minutos antes de correr:

1) Estique os braços como se estivesse se espreguiçando, para a direita e para a esquerda.

2) Pegue um dos pé e leve até o bumbum. Segure e fique o máximo que conseguir. Depois, troque de pé.

3) Fique na pontinha dos dois pés, ao mesmo tempo, por cinco vezes.

4) Faça movimentos circulares com o pescoço e encoste o queixo no peito.

Se quiser ficar ainda mais “elástico”, sente no chão com as pernas esticadas e, sem desencostar do solo, tente segurar o pé. Depois, é só colocar as pernas em velocidade máxima!

