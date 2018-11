Estripulias de duende

Era uma vez um duende arteiro, o Dudu. Sua casa era o Reino dos Seres Mágico e Misteriosos, cheio de duendes, gênios, fadinhas do bosque, elfos e gnomos ajudantes de Papai Noel.

O Dudu era o menor dos duentes. Tinha um palmo de altura e duas asas transparentes. Gostava de voar de cabeça para baixo e mostrar a língua.

Certo dia, na véspera de Natal, Dudu aprontou sua maior traquinagem e quase deixou todas as crianças sem presente. Escondeu as ferramentas dos gnomos, correu de lá para cá inventando recados e fez a barba do Papai Noel desaparecer! Foi assim que a brincadeira passou dos limites. Afinal, como o velhinho iria distribuir presentes sem a sua famosa barba branca?

Quer saber como essa história terminou? Você descobre tudo lendo o simpático A História de Natal do Duende Dudu.

A História de Natal do Duende Dudu

Autora: Ciça

Ilustrações: Zélio e Luiza

Editora: Globo

Preço: R$ 28