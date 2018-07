Existe algum país que não tem time de futebol?

Pergunta de Tomás dos Reis de Castro Barros Silva, 6 anos, São Paulo, SP

Dá para imaginar um lugar onde ninguém jogue bola? Não dá, né?

É por isso que todos os países do mundo têm seus próprios times de futebol. Acontece que alguns são tão pequenos (ou os jogadores não são muito bons) que o time deles nunca vai para a Copa do Mundo. É o caso de Kiribati, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Palau e Tuvalu (que ficam no continente da Oceania) e também de Mônaco (na Europa) e de São Tomé e Príncipe (na África).

O mais engraçado é que tem lugares que nem são países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e têm seleção inscrita na Fifa, a federação internacional de futebol. Por isso é que times como Palestina, Porto Rico, Taiti e outros também disputam as eliminatórias da Copa do Mundo.