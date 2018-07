Experiência maluca

Na tarde de sábado, dia 31/3, teve aula de ciências no Bourbon Shopping. Isso mesmo! Sobre ácidos, gás carbônico e outros elementos. A explicação foi de verdade, mas de maneira divertida, com os cientistas malucos da Mad Science. A brincadeira, realizada durante o Circuito Estadinho, teve quatro experiências no auditório da Livraria Cultura. Olhe só quem passou por lá:

Gostou? Então, aproveite, pois no próximo fim de semana (dia 7/4) tem mais Circuito Estadinho. A diversão, uma oficina de mandalas com disco de vinil, vai ser na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, às 15 horas. Quem comanda a brincadeira são as educadoras do Ateliê Sucatinha de Luxo.