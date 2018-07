Exposição dos 200 anos dos Irmãos Grimm

(Por Bárbara Ferreira Santos/Especial para o Estado)

Se você gosta de procurar livros de contos de fadas, saiba que, em São Paulo, há uma biblioteca especializada neste assunto: a Biblioteca Pública Hans Christian Andersen. A partir do dia 15 de outubro, o espaço homenageará os 200 anos da publicação do livro Contos Para as Crianças e Para a Família, dos Irmãos Grimm, durante o 8º Festival A Arte de Contar Histórias.

Na exposição Era uma vez Grimm: Para celebrar 200 anos de magia, o público entra em uma grande floresta encantada, feita com tecidos e folhas secas, e encontra objetos típicos dos contos de fadas dos Irmãos Grimm, como a trança gigante da Rapunzel, a cesta de alimentos da Chapeuzinho Vermelho e os sapatos da Cinderela.

Haverá, ainda, contações de histórias e palestras com Giba Pedroza, Nelly Novaes Coelho, Katia Canton e Lenice Gomes e Fabiano Moraes. Confira abaixo a programação completa:

Abertura da Exposição “Era uma vez Grimm: Para celebrar 200 anos de magia”, com curadoria de Katia Canton. De 15 a 31 de outubro. De 2ª a 6ª feira, das 10 h às 18 h. Sábados, das 10 h às 16 h. Grátis.

Biblioteca Pública Hans Christian Andersen. Av. Celso Garcia, 4.142,Tatuapé. Tel.: (11) 2295-3447.

Vovó Nita conta Grimm: Narração de histórias com Ana Luisa Lacombe. Dia 15 de outubro, às 10h30

Show de lançamento do CD “Canções do faz e conta”: Ana Luisa Lacombe (voz e violão), Betinho Sodré (percussão e sonoplastia) e Milton Castelloi Veiga (violão e viola). Direção cênica de Paulo Rogério Lopes. Dia 15 de outubro, às 14h

Belazarte me contou: Narração de histórias com o Grupo Prosa de Janela. Dia 16 de outubro, às 10 h

Contos Africanos ou A casa das belezas: Narração de histórias com Lílian Marchetti. Dia 16 de outubro, às 14 h

Contos da Carochinha: Narração de histórias com Clara Haddad, fundadora e diretora da primeira Escola de Narração de Portugal. Dia 17 de outubro, às 10 h

A Princesa da Chuva: Narração de histórias com Letícia Liesenfeld. Dia 17 de outubro, às 10 h

Palestra: Contar Histórias – Colecionar Afetos: o encontro através da narrativa, com Clara Haddad. Dia 17 de outubro, às 14 h

Círculo de Giz, Roda de Gente, Mundo de histórias… Narração de histórias com a Cia. Fulô. Dia 18 de outubro, às 10 h.

A viagem de Ulisses. Narração de histórias baseado na narrativa grega, Odisséia. 6 a 14, com o Grupo Ruído Rosa. Dia 18 de outubro, às 14 h

Contos Encontados: Narração de histórias com Nosso Grupo de Teatro. Dia 19 de outubro, às 10 h

Histórias do que é e do que pode ser: Brinca com a possibilidade de dar novo significado ao objeto que já conhecemos, criando histórias, personagens e situações. Espetáculo que abre as atividades do Acampadentro. Com a Cia. Patética. Dia 19 de outubro, às 20 h

Palestra: “Contos de fadas e os Irmãos Grimm”. Mediação de Giba Pedroza. Com a Dra. Nelly Novaes Coelho, homenageada, e Katia Canton. Dia 20 de outubro, às 14 h

Bate-papo com Lenice Gomes e Fabiano Moraes. Bate papo com os organizadores do livro “Arte de encantar: o contador de histórias contemporâneo e seus olhares”, publicado pela Cortez Editora. Mediação de Alice Bandini. Dia 20 de outubro, às 16 h

Encerramento com narração promovida por ex–alunos do Curso Básico de Formação para Contadores de Histórias. Dia 20 de outubro, às 17 h