Quer saber como foi a festa de 25 anos do Estadinho? A Exposição Estadinho – 25 anos contou com a presença de muita gente bacana, como o Mauricio de Sousa. Quem passou por lá, além de conhecer bem de pertinho o pai da Turma da Mônica, aproveitou as oficinas, fez desenho para ficar na exposição e conheceu muito da história do Estadinho. A festa foi linda. Você vê um pouquinho na nossa galeria de fotos.

Passe por lá!

A mostra está em cartaz até o dia 2 de março no Museu Belas Artes (muBA) – R. José Antonio Coelho, 879, Vila Mariana, São Paulo. Grátis.

Segunda a sexta-feira, das 10 h às 20 h, sábados, das 10 h às 16 h.