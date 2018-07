Exposição Estadinho

Quer ver uma exposição muito legal sobre o Estadinho e aproveitar para tirar uma foto ao lado do boneco da Mônica? Então, seu destino é o Museu Belas Artes de São Paulo (muBA). A mostra Estadinho – 25 Anos conta um pouco de nossa história, mostra como o mundo mudou nesse tempo, com capas que marcaram cada ano, e tem ilustrações incríveis de grandes ilustradores infantis (aqueles que você está acostumado a ver nos livros). Aproveite as férias para conhecer!

Museu Belas Artes de São Paulo (muBA). Rua José Antonio Coelho, 879, Vila Mariana, São Paulo. De 2ª a 6ª, das 10 h às 20 h; sábados, das 10 h às 16 h. Grátis. Informações: (11) 5576-5771. Até 2/3.