(Por Natália Mazzoni)

Eles adoram dias com tempestades, ensopado de urubu, explosivos e galhos sem flores. Estranho, não é? Mas a Família Addams é assim, bem macabra. O Estadinho aproveitou que o musical A Família Addams está em cartaz no Teatro Abril, em São Paulo, para apresentar a você essa turma. Não leu ainda? Clique nas páginas abaixo. Depois, continue aqui e assista a alguns vídeos com episódios da série de 1964.

Como contamos no Estadinho de papel, os Addams nasceram nos quadrinhos de Charles Addams, em 1932. Alguns anos depois, em 1964, eles ganharam uma série na tevê. Ficou curioso para assistir? Este vídeo é uma parte do primeiro dos 64 episódios.

Gostou de conhecer os Addams? Eles são mesmo muito estranhos, não é? Você pode conhecê-los pessoalmente no musical. Mas, atenção: você vai rir muito e passar alguns dias cantarolando as músicas da peça! Veja algumas fotos do espetáculo na galeria.

Nesta semana, você ainda lê aqui no blog do Estadinho uma entrevista com as crianças que interpretam o Feioso no musical. Fique atento!