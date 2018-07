Família Imperial no Canal Futura

Por Danielle Villela

Imagine uma penteadeira mágica capaz de transportar pessoas no tempo. É assim que Iara e Lucrécia, duas garotas de 14 anos, conhecem as principais mudanças que ocorreram no Brasil nos últimos 200 anos. Iara vive em 2012, mas adora o passado e não gosta de tecnologia. Já Lucrécia vive em 1812, quatro anos após a Família Real portuguesa desembarcar no Rio de Janeiro, fugindo da invasão de Napoleão a Portugal. Insatisfeitas com suas realidades, Iara e Lucrécia trocam de lugar e ainda levam seus irmãos, Jonas e Alphonso, na viagem pelo tempo.

Esse é o enredo da minissérie Família Imperial, que estreia hoje, às 17h30, no Canal Futura, com a exibição especial dos dois capítulos seguintes, às 18 h e 18h30. Através das aventuras de Iara, Lucrécia, Jonas e Alphonso, o programa vai mostrar acontecimentos históricos marcantes do Brasil, como a chegada da Família Real (1808), a Independência do Brasil (1822), a Belle Époque brasileira e a Proclamação da República (1889).

“Foi um período de grandes transformações para o país e a nossa ideia era mostrar um pouco dessas mudanças”, conta Mariana Trench, uma das roteiristas de Família Imperial. A série de 20 episódios é uma coprodução da Primo Filmes com a TV Globo e direção-geral de Cao Hamburguer. Abaixo tem um vídeo com um pouquinho da série. Olhe só.

Família Imperial

Estreia dia 12 de outubro (sexta-feira), às 17h30, mais dois capítulos seguidos às 18h e 18h30

Às sextas-feiras 17h30

Reprises: sábados, às 18h30

Duração: 30 minutos

Classificação: livre