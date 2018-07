Fantasia em tamanho mini

(Por Aryane Cararo)

Pequeno Príncipe, Pinóquio, Branca de Neve, Pequeno Polegar, Peter Pan, Pequeno Polegar, a Cigarra, o Lobo Mau e vários personagens dos contos de fadas estão no novo e minúsculo livro de Marcelo Cipis. Estão e não estão. É que quase são eles, mas estão sempre um pouco diferentes em O Pequeno Livro (que é tão pequeno que a imagem acima, da capa, chega a ser maior do que o tamanho real do livro).

Na verdade, Cipis fala desses personagens sem falar, falando de outras coisas que ele gostaria de colocar neste pequeno espaço. Loucurinhas que ele queria desenhar e contar, como um colecionador de furacões e um criador de vento. E nada parece fazer sentido neste pequeno livro. Mas aí é que está a graça: por que uma história tem de fazer sentido? Esta é realmente para viajar com ele por sonhos e fantasias.

O Pequeno Livro. Autor: Marcelo Cipis. Peirópolis, R$ 14,90.