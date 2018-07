Fantasminha camarada

A companhia de teatro O Grito já divertiu a molecada com os bichos da peça O Caso da Casa e emocionou pais e filhos em O Armário Mágico. Agora, um fantasma está assombrando a turma. Ou melhor, mais de 1.000 penadinhos.

É que o grupo estreia neste fim de semana o espetáculo 1.001 Fantasmas, no Teatro Alfa. A história fala de Vitor, um garoto que precisa encarar situações estranhas e dois caça-fantasmas bem maldosos. Mas ele fez novos amigos, conheceu uma sociedade secreta e aprendeu bastante. Foi ele mesmo quem revelou aqui para o Blog 10 coisas que você precisa saber sobre os fantasmas:

1) Fantasmas podem ser divertidos.

2) Nem todos os fantasmas são maus. Alguns podem ser nossos amigos.



3) Não é preciso espantá-lo. Ele pode ser uma companhia bacana.



4) Você sabia que existe uma sociedade chamada 1.001 Fantasmas? Ela é formada por pessoas do mundo inteiro que, juntas, querem preservar a memória de gente que já passou pelo mundo e hoje é fantasma.



5) Você sabia que no Japão as pessoas não têm tanto medo da morte como aqui? Elas acreditam que, quando alguém morre, vai se encontrar com um ancestral, que é alguém da nossa família que já morreu e virou nosso sábio protetor. No Brasil, a gente chama esse ancestral morto de fantasma.

6) Você vê coisas que ninguém vê? Você percebe um mundo cheio de mistérios ao seu redor? Você não tem com quem conversar sobre os segredos do além? Então, junte-se à sociedade secreta!!!

7) Se o telefone ou a campainha tocar em sua casa e for o Tio Ademar, isso significa que sua casa está cheia de fantasmas. Mas não se assuste! Fantasmas não fazem mal.

8 ) Se um dia você estiver em apuros, chame a menina do táxi. Ela pode dar proteção e chamá-lo para o aniversário dela. Mas ela é um fantasma, tá?

9) Você sabia que na história do Hamlet, de William Shakespeare, o fantasma do pai de Hamlet aparece e conta coisas que o deixam de cabelo em pé?

10) A Sociedade 1.001 Fantasmas começou lá pelo ano de 1800 e pouquinho, em uma homenagem que fizeram a um escritor francês muito famoso chamado Alexandre Dumas.

1001 Fantasmas. Cia. O Grito. Dir. Roberto Morettho. Com Alessandro Hernandez, Léia Rapozo, Pedro Schwarcz e Teca Spera. Teatro Alfa. Sala B (200 lugares). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, (011) 5693-4000. Sábado e domingo, às 16 horas. Entrada: R$ 24. Até 3/10. Duração: 60 minutos. Recomendação da produção: a partir de 8 anos.