Fantoche de cachorro

Para quem perdeu o Circuito Estadinho do último sábado, dia 19, nós damos uma canja. Fotografamos o Professor Sassá fazendo o fantoche de cachorrinho e explicamos aqui como se faz passo a passo.

Você vai precisar de:

1 saquinho de pão

Papel nas cores branca, laranja e marrom

Tesoura sem ponta

Canetinha preta

Cola

1) Recorte um círculo de 10 cm de diâmetro no papel laranja e outro igual no papel marrom. No papel branco, recorte dois círculos de 2 cm de diâmetro e também faça o nariz (no formato que você está vendo na foto). Não esqueça de recortar um rabinho (em formato de vírgula) com o papel marrom.

2) Dobre o fundo do saco de pão e cole nessa aba os olhos brancos e o nariz. Então, pegue o círculo marrom e dobre ao meio.

3) Recorte o círculo marrom ao meio. As duas metades vão ser as orelhas do cachorro.

4) Cole as orelhas nas pontas do saquinho, como você vê na foto. Depois, cole o círculo laranja na barriga do cãozinho. Com a canetinha preta, pinte o focinho e as bolinhas dos olhos. Por fim, cole o rabinho atrás.

PRONTO!!!

Seu fantoche está pronto. Agora, é só sair latindo com ele por aí.