Fantoche de palito

Sábado (dia 10) foi dia de colocar a mão na massa no Circuito Estadinho, na Livraria Cultura do Shopping Market Place.

Sabe aquele pote de iogurte vazio? O palito de sorvete? E as canetinhas que você usa para colorir? O Professor Sassá foi lá ensinar a juntar isso tudo e fazer um fantoche de cachorro super bacana. Foi bem fácil de fazer e a criançada não pensou duas vezes antes de sentar no chão e soltar a criatividade. Teve quem fez o focinho cheio de pintinhas, quem fez as orelhinhas bem dobradas e quem desenhou um sorrisão. Resumindo: todo mundo se divertiu!

Os materiais para fazer o fantoche eram bem simples: pote de iogurte, palito de sorvete, durex, cartolina, canetinhas e tesoura. Como o Circuito Estadinho dessa vez estava cheio de meninas, as tesouras rosas fizeram o maior sucesso!

E olha lá a criançada começando a atividade. Era hora de pegar os materiais.

A Maria Luiza Monteiro tem só 3 anos e já foi curtir a oficina. Levou o papai Fábio e a mamãe Eliane. Um pouco tímida no começo, preferiu ficar só observando o movimento enquanto o pai fazia o fantoche e ainda carregava a mochilinha rosa que ela levou…

Esse é o Matheus Luige Oshero, de 6 anos, mostrando seu fantoche quase pronto. Ele foi com a sua irmã mais nova, a Rebeca, que tem só 1 ano. Matheus contou que adora construir coisas e garantiu que o avião que ele fez em casa usando pecinhas coloridas ficou o máximo!

E o prêmio de criança mais animada da oficina vai paraaaaaa….a Giovana Emi Deguchi Capeletti! A Gi, de 7 anos, chegou cedinho lá na Livraria Cultura e não via a hora de brincar. Foi só anunciar que a atividade iria começar que ela saiu correndo e fez questão de pegar o melhor lugar para sentar. Esse com ela na foto é o Rafael Emi Deguchi Capeletti, seu irmão de 3 anos que também entrou na festa.

E olha lá quem se animou. A Maria Luiza foi até pedir ajuda para o Professor Sassá.

Não falei que tinha focinho cheio de pintinhas? Olha o fantoche da Stella Silveira Joaquim. Ela tem só 4 anos e fez toda a atividade sozinha. A mãe dela contou que a Stella “parece que já nasceu com papel e tesoura na mão”, de tanto que ela gosta de fazer atividades manuais.

E foi assim a oficina do Professor Sassá, cheia de diversão e criatividade. E você? Quer fazer o seu fantoche de cachorro? É só colar o pote de iogurte vazio no palito de sorvete e daí… Hm, pensando bem, acompanhe o próximo Estadinho impresso. Nós vamos explicar lá.

Gostou? Sábado que vem (dia 17) tem mais Circuito Estadinho. A ilustradora Laura Teixeira, autora do livro Número de Circo, vai estar na Livraria Cultura do Bourbon Shopping às 15h. O que será que ela está preparando de bom?