(Por Aryane Cararo)

Havia um homem que fazia borboletas. Borboletas de verdade, não dobraduras de papel ou desenhos com tinta. Eram borboletas dessas coloridas que a gente vê no jardim. E, veja bem, ele não criava, como muitos colecionam borboletas em um espaço fechado. Ele fazia mesmo. Era uma mágica que dava vida a lindas e coloridas borboletas. Vozo era o avô da narradora do livro O Fazedor de Borboletas, escrito por Laura Bergallo e ilustrado por Janaina Tokitaka.

Como ele fazia borboletas? Era simples: pegava uma lagarta bem gorda (mas sem tocar, pois muitas delas queimam), colocava numa caixinha de fósforos toda furada, junto com umas quatro folhas para a lagarta comer. Então, fechava e esperava o tempo certo, sem mexer na caixa. Enquanto isso, cada um ficava imaginando como seria a próxima “criação”: que cor teria, o tamanho, o desenho das asas. Um dia, a caixinha era aberta, e uma borboleta recém-nascida saía de lá para colorir o mundo.

Não é lindo isso? Um homem e uma neta que faziam borboletas? Um livro sensível, poeticamente escrito por Laura, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2007, e com borboletas nascidas da aquarela de Janaina. Para que a gente também aprenda a criar borboletas e colorir o mundo. Nem que seja com papel e lápis de cor.

O Fazedor de Borboletas. Texto: Laura Bergallo. Ilustrações: Janaina Tokitaka. Escrita Fina, R$ 37.