(Aryane Cararo)

Passar as férias no shopping pode ser bem divertido. Em São Paulo, a maioria tem atividades até o fim de janeiro. Alguns, estendem as brincadeiras para o mês de fevereiro. Boa parte é ambientada em personagens, como a Barbie e os carrinhos Hot Wheels no São Bernardo Plaza Shopping, a Turma da Mônica no Butantã e no Bourbon, o Tarzan no Villa-Lobos, a Galinha Pintadinha no Granja Viana e a tartaruga Sammy no Tamboré. Em outros, há atividades de costura e pintura, como no Frei Caneca, e montagem de brinquedos, no JK Iguatemi.

O Estadinho foi conferir se as atrações eram realmente divertidas e visitou dois shoppings para conversar com quem estava lá. No São Bernardo Plaza, as atividades da Barbie deixavam as meninas maluquinhas. Por fora, já é muito legal: uma exposição com 65 bonecas Barbie Collectors.

Mas, por dentro, é demais: as garotas podem ser a própria Barbie! Elas escolhem as roupas da Barbie que estão nas araras e se vestem para uma foto no closet, que tem até perfume da boneca. Depois, seguem para uma mesa em que escolhem que roupas e acessórios vão vestir na Barbie. No fim, as bonecas desfilam e as meninas ganham até certificado de “estilistas”. É tudo muito legal. Mas tem duas coisas ruins: a espera (por senha) pode levar até 3 horas no fim de semana e tudo passa muito rápido, já que cada turma de garotas fica no espaço por apenas 15 minutos. Perguntei para as meninas se realmente vale a pena. E elas me disseram: “Sim!!!”

Já os meninos podiam se divertir ao lado, nos games e nas pistas de Hot Wheels. Tinha até competição: quem lançasse o carrinho com mais força e habilidade ganhava a corrida e tirava foto no pódio, como campeão. Se vocês ficaram animados com a ideia, é bom se apressar: a atividade fica no shopping só até o dia 25 de janeiro.

Também fomos ao Frei Caneca para ver as crianças costurando e personalizando suas próprias bolsas. Para quem acha que o Ateliê de Bolsas é atividade só de menina, está enganado. Muitos meninos passaram por lá para fazer bolsas e presentear as mães e as tias. A atividade acontece a cada 50 minutos e as monitoras ajudam com a costura. Mas, na hora de enfeitar a bolsa, todo mundo fica livre para colar o que quiser. Fica muito legal sair desfilando sua própria criação. Quem não quer, pode ficar na oficina de pintura ao lado. O ponto ruim é que só tem duas máquinas de costura e, por isso, é preciso esperar um tempinho para chegar sua vez. As atividades no Frei Caneca vão só até o dia 27 de janeiro.

Veja nas fotos abaixo o que conversamos com as crianças que estavam lá. E se você quiser saber o que acontece nos outros shoppings, continue a leitura mais abaixo.

Barbie Tudo Pode Acontecer! e Team Hot Wheels

São Bernardo Plaza Shopping (Av. Rotary, 624, São Bernardo do Campo). Diariamente, das 10h30 às 22h30. Até 25 de janeiro. Para crianças de 4 a 12 anos.

Ateliê de Bolsas e Oficina de Arte em Madeira

Shopping Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569, Cerqueira César). Diariamente, das 14 h às 20 h. Até 27 de janeiro. Para crianças de 4 a 12 anos.

Sammy – A Grande Fuga

Tem campeonato de badminton (jogo parecido com o tênis, em que se usam petecas e raquetes), tem preparação e decoração de cup cakes (monitores é que cuidam do forno elétrico), oficina para fazer marcador de livro com palito de sorvete e outra brincadeira para separar o lixo do mar numa piscina de bolinhas. Tem também games com tema aquático no Wii e uma gincana num navio cheio de passagens secretas.

Shopping Tamboré (Av. Piracema, 669, Tamboré, Barueri). De segunda a sábado, das 12 h às 20 h, e domingos e feriados das 14h às 20 h. Até 3 de fevereiro. Para crianças de 4 a 12 anos.

O Pequeno Tarzan

Ambientado na selva, as crianças poderão fazer arvorismo indoor, com escalada e tirolesa, pintura com a Jane e reproduzir o som de um elefante usando instrumentos musicais. Tem ainda cineminha, jogos de Wii e brinquedoteca.

Shopping Villa-Lobos (Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros). De segunda a sábado, das 10 h às 22 h; e aos domingos e feriados, das 14 h às 20 h. Até 17 de fevereiro. Para crianças de 3 a 12 anos.

Fábulas com a Turma da Mônica

Tem seis áreas temáticas relacionadas a histórias clássicas como João e Maria. Mas tudo com a Turma da Mônica! Tem a Doce Casinha da bruxa da história de João e Maria, o Labirinto-Floresta que leva até a casa da Vovó da Chapeuzinho Vermelho, teatrinho de fantoche da turma e as crianças ainda podem se vestir como personagens dos contos de fadas.

Shopping Butantã (Av. Francisco Morato, 2.718). Das 14 h às 20 h. Até 17 de fevereiro. Para crianças de 4 a 12 anos.

Click Oficinas

Daniel Warren, do Click do canal Gloob, estará no Shopping Vila Olímpia com atividades semelhantes àquelas que ele apresenta na tevê. As crianças poderão montar Chapéu Feliz, Girocóptero, Cartão Boca e Peteca (as oficinas duram de 30 a 60 minutos)

Shopping Vila Olímpia (Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia). Das 14 h às 19h30 (Daniel participará das oficinas nos dias 26 e 27 de janeiro e 2 e 3 de fevereiro). Até 3 de fevereiro. Para crianças de 2 a 12 anos

Eco-Alegria com a Turma da Mônica

São seis atrações apresentadas pela turma com temática de conscientização ambiental. Tem luta para salvar o planeta e combater o Capitão Feio no Jogando contra a sujeira, tem o Despoluidor, uma invenção do Franjinha para despoluir os rios usando braços mecânicos, o Animais em perigo, o Bola ao cesto reciclável e uma atividade muito legal: o Força no pedal, em que a criança pedala para acender uma lâmpada ou ligar um notebook.

Bourbon Shopping (Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia). De domingo a sexta, das 14 h às 20 h e, aos sábados, das 10 h às 20 h. Até 27 de janeiro. Para crianças de 4 a 12 anos.

Arte com CFK – Creativity for Kids

Em três espaços da Faber-Castell no JK Iguatemi, as crianças vão poder decorar e levar para casa peças dos brinquedos Minijogo de chá e Panelinhas gourmet, pintar seu próprio toy art inflável ou simplesmente pintar e desenhar à vontade.

JK Iguatemi (Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 – 3º piso). Sábado e domingo, das 14 às 20 horas. Até 27 de janeiro. Para crianças a partir de 2 anos.