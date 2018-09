Festa das máscaras

Quem disse que fantasia é só no carnaval? Usando a imaginação, sábado (dia 19), no Circuito Estadinho, o Professor Sassá ensinou a fazer dois tipos de máscaras. Nos dois modelos, a base era feita com a ajuda das mãos. E teve até quem pedisse emprestada a mãozinha para o adulto ao lado.

A brincadeira foi na Livraria Cultura do Bourbon Shopping e reuniu tantas crianças que algumas ficaram do lado de fora do tapete rosa, mas todas fizeram suas máscaras (uma mais legal que a outra). Para começar, elas receberam folhas coloridas, cola e tesoura, enquanto ouviam a explicação do professor. Veja como foi:

No primeiro modelo de máscara, as crianças deviam colocar uma das mãos na folha de papel e marcar o contorno. Depois, era só dobrar o papel ao meio e cortar em volta. Mas, atenção: “Cuidado para não cortar na dobra do papel, ou seja, no encontro das duas mãos” explicou Sassá, referindo-se à parte da máscara que ficava entre os olhos.

Dandara Nóvoa, de 3 anos, foi a primeira a riscar a mão no papel.

Sem querer, Maristela cortou a máscara dela ao meio. “Nem liguei. Pedi outro papel mais bonito e comecei de novo”, falou a garota com maçã pintada no rosto.

Felipe Castilho, de 3 anos, nem ligou para o dedinho que tinha acabado de

machucar e escolheu uma folha amarela para fazer sua atividade.

Teve gente que preferiu o segundo modelo, com os dedos em círculo, formando os olhos, como o Guilherme Alves, de 4 anos. Para facilitar, ele pediu emprestada a mão da mamãe. E deu certo!

Olha só a concentração e o capricho da moçada!

A primeira a recortar a máscara foi a Lívia Testa Tatibana, de 4 anos.



As irmãs Beatriz Rossi Proença, de 8 anos, e Ana Luiza Rossi Proença, de 6 anos

também participaram da brincadeira.

Olha a Beatriz aí de novo. Para que o local dos olhos saísse certinho,

ela pediu para a tia marcar a bolinha direto no rosto.

Com o rosto brilhando de purpurina, Ludmila Gumuliauskis, de 7 anos, foi direto da aula de circo para o Circuito.

Com os retalhos que sobraram de sua máscara, Tatiana Endo fez um elefante que ela batizou de Bubu.

As amigas Amanda Almeida Evangelista, de 8 anos, e Rafaela Pinheiro, de 9 anos,

também participaram da brincadeira.

No fim da atividade, hora de recolher a bagunça. Isabelle Guimarães Gomes, de 8 anos,

por exemplo, colocou todos os seus retalhos dentro do saco.

Gostou? Então, prepare-se, pois na semana que vem tem mais Circuito Estadinho. Vai ser na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, dia 26/3, às 15 horas, com as contadoras de histórias Andi Rubinstein e Renata Mattar.