Festa de aniversário!

Hoje (dia 8 ) o Estadinho está em festa! É que estamos fazendo aniversário. Adivinha de quantos anos? De 24!

Você imaginava que o Estadinho tinha essa idade? Talvez até seus pais tenham lido nossas páginas…

Tudo começou em 1987. O Estadão não tinha nenhum jornal feito especialmente para as crianças, mas sabia que elas eram importantes leitores. Então, uma equipe se reuniu para bolar como seria esse jornalzinho. Decidiu-se que a Turma da Mônica ia fazer parte dessa equipe. E foi assim que, no dia 8 de novembro, o primeiro Estadinho era publicado (e tinha até uma letra O na frente do nome). Você viu só a capa aí em cima?

A Turma da Mônica fazia parte de todo o caderno. Eram os personagens que apresentavam as reportagens, as notinhas, as dicas de passeio no fim de semana e todos os passatempos. A turminha está com a gente até hoje, mas agora eles fazem parte dos quadrinhos na última página.

Pois é, muita coisa mudou, inclusive o formato do Estadinho. Antes, ele era o que chamamos no jornalismo de formato tablóide, e tinha o dobro da altura atual. Mas era muito grande para levar na mochila sem amassar e poder ser lido na hora do recreio. Então, em 20 de março de 2010, a gente decidiu ficar mais próximo da forma de um gibi e mais perto de você. E a partir desse dia, além de mandar desenhos, você também pode participar enviando textos, poemas e fazendo uma careta. Não ficou ainda mais legal?

Conte para a gente o que vocês mais gostam no Estadinho e o que gostariam de ver! Afinal, é parte importante dessa festa!