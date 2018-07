Festa dos livros

(Foto de André Conti/Divulgação Flip)

A literatura está em festa. E não era para menos: está para começar o maior evento literário do Brasil. Na quarta-feira, dia 4, tem início a Festa Literária Internacional de Paraty ou simplesmente Flip. Durante quatro dias, a cidade de Paraty recebe escritores, ilustradores, editoras, críticos de literatura e muita gente que adora ler. Há palestras, lançamentos de livros, workshops, oficinas, conversa com autores e tem até árvore de livro, como essa que você vê na foto. É só parar, escolher a obra e ler ali mesmo, sob a sombra. Não é uma delícia?

E tem uma programação inteirinha voltada para as crianças: a Flipinha, que tem até tenda com livros para emprestar. Além de conversa com escritores, chamado de Ciranda dos Autores, há atividades e apresentações de escolas o tempo todo: teatro, musical, recital, mediação de leitura, dança, leitura dramatizada, música

A cidade costuma ficar muito lotada nesse período. Mas, se você tiver a chance de dar um pulinho por lá, não pense duas vezes em pedir aos seus pais. Separamos aqui o que há de melhor para fazer nesses quatro dias:



4 de julho:

8 h às 9 h – Ciranda dos autores: Com a pulga atrás da orelha… Com Hebe Coimbra e Janaína Tokitaka (Tenda da Flipinha)

9h30 às 10h30 – Ciranda dos autores: Onde nascem as histórias? Com Ovídio Poli Júnior e Cadão Volpato (Tenda)

15 h às 16 h – Ciranda dos autores: Palavras e imagens. Com Guto Lins e Marília Pirillo (Tenda)

17 h – Banda Santa Cecília e Blocos de bonecos Arrastão do Jabaquara e Assombrosos do Morro (Praça Matriz)

5 de julho:

8 h às 9 h – Ciranda dos autores: Pequenos segredos, grandes histórias. Com Georgina Martins e Eliana Martins (Tenda)

9h30 às 10h30 – Ciranda dos autores: Pintar, contar e cantar. Com Gonzalo Cárcamo e Tino Freitas (Tenda)

10 h – Livro de Artista. Oficina de criação de um livro/caderno artesanal, com Gustavo Peres (Casa Sesc)

10 h – Exibição do filme “Pequeno Nicolau”, de De Laurent Tirard (Casa Sesc)

15 h às 16 h – Ciranda dos autores: Siga a seta e caia na história. Com Andres Sandoval e Daniel Bueno (Tenda)

16 h – “Teatro Lambe-Lambe”. Teatro de bonecos (Casa Sesc)

6 de julho:

8 h às 9 h – Ciranda dos autores: Sobre desenhos e bordados. Com Katia Canton e Sávia Dumont (Tenda)

9h30 às 10h30 – Ciranda dos autores: Paixão, poesia e imagens. Com Luis Fernando Veríssimo e Angela Lago (Tenda)

10 h – Livro de Artista. Oficina de criação de um livro/caderno artesanal, com Gustavo Peres (Casa Sesc)

10 h – Exibição do filme “Pequeno Nicolau”, de De Laurent Tirard (Casa Sesc)

11 h – “Teatro Lambe-Lambe”. Teatro de bonecos (Casa Sesc)

13 h às 17 h – Oficinas de arte na Praça Matriz

13h30 às 14h30 – Ciranda dos autores: Alguns minutinhos de histórias. Com Luciano Pontes e Ivan Zigg (Tenda)

14 h – BeBossa Kids. Espetáculo musical (Casa Sesc)

15 h às 16 h – Ciranda dos autores: Onde estão as histórias? ComYaguarê Yamã, Rogério Andrade Barbosa e Almir Tã (Tenda)

7 de julho:

10 h às 12 h – Programa Rádio Maluca (ao vivo). Participação especial Luis Perequê canta para Almir Tã (Tenda)

10 h – Exibição do filme “Pequeno Nicolau”, de De Laurent Tirard (Casa Sesc)

12 h – BeBossa Kids. Oficina de música (Casa Sesc)

14 h – BeBossa Kids. Espetáculo musical (Casa Sesc)

15 h às 16 h – Conversa de palhaço. Com Luciano Pontes e Ivan Zigg (Tenda)

17 h às 17h30 – Ciranda dos autores. Mesão dos autores (Tenda)

8 de julho:

10 h às 11 h – Histórias Fabulosas. Teatro de bonecos com Themis Corrêa e companhia (Tenda)

11 h às 11h30 – Homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Teatro de fantoches com Instituto Terra e Mar – Corumbê (Tenda)

11 h – Oficina de Teatro de Rua com a Grande Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades (Casa Sesc)

11h30 às 12 h – Capoeira (Tenda)

13 h às 14 h – Histórias Fabulosas. Teatro de bonecos com Themis Corrêa e companhia (Tenda)

13 h – Cortejo dos orixás com a Cia. de Mystérios e Novidades (Casa Sesc).

Para mais informações sobre o evento, clique aqui.