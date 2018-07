Os Barbatuques, grupo que faz música com o próprio corpo

Começa hoje (dia 20) o 4º Festival de Teatro Infantil na cidade de Salto, a 100 km de São Paulo. O evento é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, e vai até domingo (dia 23).

Participam do festival 27 grupos de diversas partes do Brasil, e toda a programação é gratuita. Tem música, teatro, teatro de bonecos, mágicos e workshops (atividades onde você aprende a fazer coisas, como construir e manipular bonecos). Se você for da cidade, ou morar pertinho, vale a pena olhar a programação.

QUINTA-FEIRA (20.10)

SALA PALMA DE OURO

18h – Abertura oficial

18h30 – Histórias por telefone – Cia Delas

SEXTA-FEIRA (21.10)

SALA PALMA DE OURO

9h30 – Circo de Quintal – Cia Amado Amado – Intervenção Artística

10h – O Cisne – Cia de Teatro Entre Linhas

13h – Circo de Quintal – Cia Amado Amado – Intervenção Artística

13h30 – Aventuras de Gulliver – Cia Articularte

17h30 – Cia Teatral Cômicos – Intervenção Artística

18h – Experiências Mágicas – Fundo Falso

TEATRO DE RUA – AO LADO DA SALA PALMA DE OURO

16h – A Folia no Terreiro de Seu Mané Pacaru – Mamulengo da Folia

WORKSHOP – SALA DE ENSAIO DA SALA PALMA DE OURO

16h – O Corpo e o Boneco – Cia de Teatro Entre Linhas

PAVILHÃO DAS ARTES

11h – Circo do Quintal – Cia Amado – Intervenção Artística

14h30 – 100% Humor – Cia Teatral Cômicos – Intervenção Artística

15h – Meus Para Choques – Circo Vox

19h – 100% Humor – Cia Teatral Cômicos – Intervenção Artística

19h30 – O Fantasma da Máscara

SÁBADO (22.10)

SALA PALMA DE OURO

9h30 – Travessia – Caixa de Imagens – Intervenção artística

10h – Vovô – Cia Truks

13h – Travessia – Caixa de Imagens – Intervenção artística

13h30 – 100 + Nem Menos – Cia Noz de Teatro, Dança e Animação

17h30 – Travessia – Caixa de Imagens – Intervenção artística

18h – Tum Pá – Barbatuques

TEATRO DE RUA – AO LADO DA SALA PALMA DE OURO

16h – A Ciranda do Villa – Cia Lúdicos de Teatro Popular

WORKSHOP – SALA DE ENSAIO DA SALA PALMA DE OURO

16h – Construção de Bonecos – Cia Truks

PAVILHÃO DAS ARTES

11h – Realejo Poético – Cia Patética – Intervenção artística

11h30 – Assembléia dos Bichos – Bendita Trupe

14h30 – Realejo Poético – Cia Patética – Intervenção artística

15h – Dom Quixote e o Bode – Cia Burucutu

19h – Realejo Poético – Cia Patética – Intervenção artística

19h30 – O Domador de Férias – Furunfunfum e Circo & Cia

DOMINGO (23.10)

SALA PALMA DE OURO

9h30 – Plantão do Riso – Cia Anomalias Teatrais – Intervenção artística

10h – A Cortina da Babá – Sobrevento

13h – Plantão do Riso – Cia Anomalias Teatrais – Intervenção artística

13h30 – Clarice Matou os Peixes – Cia do Abração

17h30 – Homem Banda e Mulher Sanfona – Cia Rodamoinho – Intervenção artística

18h – Na Arca às Oito – Cia Paidéia

TEATRO DE RUA – AO LADO DA SALA PALMA DE OURO

16h – Na Roda – Grupo Maria Cutia

WORKSHOP – SALA DE ENSAIO DA SALA PALMA DE OURO

16h – A Arte de Brincar – Cia do Abração

PAVILHÃO DAS ARTES

11h – Homem banda e mulher sanfona – Cia Rodamoinho – Intervenção artística

11h30 – Filhotes da Amazônia – Pia Fraus

14h30 – Homem banda e mulher sanfona – Cia Rodamoinho – Intervenção artística

15h – Circo de Pulgas – Cia Circo de Bonecos

19h – Plantão do Riso – Cia Anomalias Teatrais – Intervenção artística

19h30 – Pequeno Cidadão