Fígaro, Fígaro, Fííííííígaro

Ópera é um tipo de música em que os cantores contam uma história fazendo um drama danado. Entender o que eles dizem nem sempre é fácil (mas isso fica só entre a gente, combinado?)

Hoje (dia 30) e domingo (31), porém, tem uma ópera diferente. Ali, os músicos fazem aquele drama danado só que contracenando com os personagens projetados em uma tela no fundo, como se fosse um desenho animado ao vivo.

Quem conta e canta a história é Fígaro, no espetáculo O Barbeiro de Sevilha, com a Cia. Brasileira de Ópera. É Fígaro quem explica todo o motivo pelo qual as narrações são cantadas, e ele ainda brinca como se fizesse parte do cenário.

O Barbeiro de Sevilha. Teatro Alfa. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, São Paulo, (11) 5693-4000. Hoje (30) e domingo (31), às 16 horas. R$ 2. Recomendação: livre. Duração: 50 min.