Filhos do circo

Foto: Thais Caramico/AE

É comum encontrar nos grupos circenses crianças que já nasceram virando cambalhotas e estrelas em cima do palco. No último Estadinho (de papel), nós até falamos sobre isso, lembra? Dá uma olhada aqui.

Ontem, foi impressionante ver como Alice, de dois aninhos, já imitava com passos de balé os movimentos de sua mãe, que é trapezista da Cia. Mimicalado. O pai de Alice é o mímico e palhaço do grupo, que na semana passada ensinou uma maquiagem aqui no blog.

Continuando nosso passeio pelas tendas, conhecemos o pessoal do Circo Di Napoli, que tem mais de cinco criaças muito corajosas no elenco. Diomédes tem oito anos e é um excelenta saltador. Andrei, de quatro, aprendeu a pular na cama elástica com seu pai. Mas é como palhacinho que ele diverte o público para valer. Olha só como ele tira a calça no meio da apresentação? Maluquinho!

Fotos: Adriano Escanhuela/Divulgação

Quem faz a gente roer as unhas de nervoso é o Guilherme, de 12 anos. Ele treinou dois anos com o pai para poder apresentar uma acrobacia russa chamada báscula. Nela, o garoto vira um salto mortal no ar e cai certinho em cima de uma cadeira minúscula, presa na cintura de outros artistas. É muito alto e incrível! Mas, mesmo assim, o garoto diz que não tem medo de nada. Corajoso ele, não?

O Circo di Napoli fez uma única apresentação em Limeira, mas só porque precisava correr e voltar para Santos, onde está em cartaz. Cole as informações na agenda!