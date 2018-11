Flipinha, um jeito divertido de contar histórias

Fotos: Tiago Queiroz/AE

Julho é mês de férias, de viagem com a família, certo? Pois tente encaixar no seu calendário uma breve passagem por Paraty, no Rio de Janeiro. Entre os dias 6 e 10, acontece a nona edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. E não se trata de um evento só para adultos. Para as crianças, há a Flipinha e a Flipzona, uma parte do evento que vai reunir uma série de pessoas bacanas para falar de histórias. Entre os convidados, estão Marcelo Cipis, Suppa, Índigo, Mariana Massarani, Pedro Bandeira, Ignácio de Loyola Brandão, Ilan Brenman e outros escritores e ilustradores que você já ouviu falar no Estadinho.

Todo ano, alguém é homenageado. Desta vez, o escritor Oswald de Andrade será relembrado em entrevistas, conversas, rodas de leitura, peças de teatro e apresentações musicais. As crianças da cidade já estão falando disso há um tempão! “Cerca de 6 mil alunos mergulham no universo da literatura, desde que foram implantadas as aulas semanais de uma hora sobre esse assunto”, disse hoje, durante uma entrevista coletiva em São Paulo, o diretor presidente da Associação Casa Azul, Mauro Munhoz. A Casa Azul organiza a Flip e este projeto nas escolas.

Mas, atenção: é bom programar essas “férias”, pois a cidade (e, portanto, os hotéis) lotam durante os cinco dias. Clique no site do evento para ter mais informações. Se preferir, vá direto para a página da Flipinha.

E se quiser continuar a leitura, entre aqui para ler uma matéria bem legal, publicada dia 16 no Estadão.