No Estadinho desta semana, o Professor Sassá ensina a fazer uma flor de pet. Veja as instruções a seguir.

Você vai precisar de:

Garrafa pet de 2 litros

Tesoura com ponta redonda

Tinta relevo

Palito de churrasco

Tinta plástica

Retalhos de E.V.A.

Cola para E.V.A.

Pincel

1 – Para esta atividade, vamos usar somente o gargalo da garrafa. Recorte, portanto, só esta parte que aparece na foto.

2 – Corte a garrafa em linhas verticais, deixando o mesmo espaço entre uma e outra. Arredonde as pontas.

3 – As partes cortadas serão as pétalas. Vire-as para fora e pinte com tinta plástica. Deixe secar.

4 – Faça vários detalhes com tinta relevo.

5 – Para formar o miolo, pegue o E.V.A. e recorte dois círculos. Um deve ser do tamanho da tampinha. O outro, menor. Cole no gargalo com cola de E.V.A.

6 – Na parte de trás, coloque a tampinha na garrafa. Depois, cole o palito entre a tampinha e um círculo de E.V.A. Assim você consegue segurar a flor.

Pronto! Agora é só oferecer para alguém. Invente novas cores e faça várias para colocar dentro de um vaso.