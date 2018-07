Flor mágica!

O Estadinho começou o ano com uma seção nova. A Assim Assado ensina brincadeiras fáceis muito legais para você fazer em casa. Tem experiências com os cientistas malucos da Mad Science, Jogos com a autora do livro Quer Jogar? Adriana Klisys e dobraduras com Mari Kanegae, da Aliança Cultural Brasil Japão.

A edição dessa semana ensinou a transformar a cor das flores. Incrível, não é? Se você não viu na edição impressa pode ver aqui. Ao longo da semana tem mais Assim Assado aqui no blog. Não perca!