Foguete de rolo

Quer montar um foguete do jeito que o Professor Sassá ensinou no Circuito Estadinho? Então, acompanhe os passos e depois lance-o pelos ares.

Você vai precisar de:

1 rolo de papel higiênico

Elástico

Palito de churrasco

Retalhos de E.V.A. azul e laranja

Tesoura de ponta redonda

Papel estampado

Cola

Palito de sorvete

Fita crepe

PREPARAR!

1) Cole o papel estampado no rolo de papel higiênico. Dobre o excesso de papel para dentro do rolinho.

2) Recorte no E.V.A. um meio círculo (ele tem de ser maior do que a boca do rolinho). Passe cola na base e junte as duas pontas até virar um cone.

3) Agora, cole o cone na ponta do rolinho.

4) Então, pegue o E.V.A. azul e recorte três peças iguais às da foto. Depois, cole-as na outra ponta do rolo. Eles são os pés do foguete.

APONTAR!

Agora faça a “catapulta”!

A) Pegue o palito de sorvete e deixe o elástico por trás, bem no centro.

B) Segure uma das pontas do elástico, dê a volta por cima do palito e passe por dentro da outra parte do elástico.

C) Então, puxe bem: você deu um nó.

D) Agora, coloque o palito de churrasco por dentro da ponta de elástico (bem na pontinha). Então, una a ponta do palito e o elástico com muita fita crepe.

FOGO!

Encaixe o palito no rolinho, puxe o elástico e faça o seu foguete ir para o espaço.