Foi de fazer barulho

Ontem foi um dia dedicado à música, em São Paulo. E o Estadinho foi lá conferir de perto que bagunça era aquela que estava reunindo as quatro bandas infantis mais legais em um único festival. (Fotos: Thais Caramico/AE)

O Natura Nós começou com o show do Pequeno Cidadão. Já na primeira música, que leva o nome da banda, uma grande empolgação tomou conta do lugar. Coreografias feitas pelo grupo eram repetidas pelo público. E não teve uma pessoa que não mexeu o esqueleto na hora em que Estelinha, filha do músico Edgard Scandurra, subiu ao palco e sambou sem parar enquanto cantava O Uirapuru (representado por este pássaro branco e gigante da foto).

Clara Almeida Baptistão, 8 anos e chapéu colorido aí embaixo, também achou que a primeira música foi a mais legal. E depois topou o desafio de repetir três vezes a frase Larga a Lagartixa, um trava-língua que também é nome de uma música deles. Quer brincar? Então repita agora, três vezes e bem rápido:

Larga a Lagartixa

Larga a Lagartixa

Larga a Lagartixa

Deu certo? Se você começou a rir bem no meio, é sinal de que está indo bem…

Entre um show e outro, malabaristas, artistas circenses e capoeiristas demonstravam suas artes no gramado da Chácara do Jockey. Pequeno Cidadão deixou o palco para dar lugar ao grupo Palavra Cantada. Com poucos minutos de intervalo, a turma aproveitava esses segundinhos para fazer um lanchinho até o próximo show começar.

As amigas Miranda (6 anos), Olívia (8 anos), Carolina (3 anos) e Ananda (10 anos) estavam achando o máximo ter um festival só com música infantil. E olha que elas ainda nem tinham ouvido o álbum novo do Pato Fu, feito com instrumentos de brinquedo… “Mas o Pequeno Cidadão toca sempre no meu carro”, disse Miranda.

E se você, por acaso, não quisesse prestar atenção nas músicas, podia aproveitar para se divertir nas oficinas de arte. Ana Gabriela da Mata Marion dos Santos, de 4 anos, fez uma máscara para o rosto e ainda personalizou as cores, usando azul nas abas. Seu irmão gêmeo, Eros Junior, preferiu fazer uma máscara verde, mas avisou: “Não sou palmeirense. Eu torço para o Corinthians”. O irmão mais velho, Guilherme, gostou mesmo da máscara de tubarão. “E dos shows, claro.”

O sol ajudou a fazer com que toda a galera estendesse uma toalha no chão e curtisse em família. Principalmente as músicas do Palavra Cantada, que todos os pais e filhos sabem de cor. Quer adivinhar qual foi a letra mais cantada? É sobre um tipo de comida que todo nenê conhece bem… Sopa!!!

Depois do Palavra Cantada, o Pato Fu entrou para surpreender a todos com seus instrumentos pequeninos, mas que faziam um som muito legal! E foi a vez de os pais se divertirem ainda mais que as crianças. É que no repertório da banda tem músicas de Rita Lee, Roberto Carlos, Paul McCartney, Tim Maia e até Elvis Presley. Além dos brinquedos sonoros, dois bonecos do grupo de teatro Giramundo participam do show.

Para fechar o dia, Adriana Partimpim subiu no palco, que estava recheado de cor e alegria (uma lembrança boa que todos puderam levar para casa).

Quer saber mais sobre essas bandas? Clique aqui e veja a reportagem feita pelo Estadinho há duas semanas. E depois, confira uma lista de música para vários momentos do dia, como a hora da escola, de dormir e de brincar.