Folia de gigantes

Bonecões de São Luiz do Paraitinga que vão estar no MIS

A folia de Carnaval começa só no dia 18. Mas para as crianças a diversão começa muito antes. Neste domingo (dia 5), os bonecões de São Luiz do Paraitinga vão ocupar o Museu da Imagem e do Som (MIS) e fazer a festa! A tradicional Maratona Infantil do MIS, será toda voltada para pular carnaval ao som de marchinhas dos blocos Juca Teles e Espanta Vaca.

Ninguém vai ficar parado. Mesmo quem prefere ficar quietinho vai gostar do resto da programação, que tem até explicação sobre como são confeccionados os cabeções dos bonecos. Quem explica é o artista Benito Campos, às 14 h.

Elefante inflável do espetáculo Gigantes de Ar, da Pia Fraus

E não é só. Outros gigantes vão passar por lá: são os personagens do espetáculo Gigantes de Ar, da Pia Fraus. São animais de circo infláveis (girafas, elefante, leões e cangurus) que vão se apresentar com palhaços e trapezistas, às 16 h. E tem ainda contação de histórias com a Cia. Truks. Está imperdível!

A festa começa às 10 h e só acaba às 17 h. Reserve bastante pique, para não ficar parado! Veja a programação:

10 h às 16 h – Bonecões de São Luiz do Paraitinga, com Maria Angú, João Paulino e Vaca Beuda da Pelna Abéuta (área externa).

10 h às 17 h – Intervenções circenses, com o Palhaço Lelé.

10 h às 11 h, 13 h às 14 h e 15 h às 16 h – Oficina “Cartazes para o Mundo”, com a equipe do MIS (Sala Educativo)

11 h às 12 h e 14 h às 15 h – Contação de histórias “Divertistórias”, com a Cia Truks (Espaço Web)

12 h às 13h45 e das 14 h às 15h45 – Oficina “Pequenos brincantes da cultura popular – dança, percussão e adereços” (Sala de Interfaces)

14 h às 16 h – Demonstração do processo de confecção dos cabeções dos bonecos de São Luiz do Paraitinga, com o bonequeiro Benito Campos (no Foyer Auditório LABMIS)

16 h às 17 h – Espetáculo Gigantes de Ar, com Pia Fraus (área externa)

Museu da Imagem e do Som – MIS: Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo, (11) 2117 4777. Grátis.