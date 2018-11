Fome de campeão

Você gosta de correr, é? Sabia que a energia para aguentar todas as brincadeiras vem dos alimentos? E se você pretende um dia participar de uma prova de corrida, como a do Pão de Açúcar Kids, precisa comer bem. Mas o que comer no dia da maratona ou naquele dia em que você sabe que vai ser muito veloz?

Não é bom encher a barriga logo antes de correr. Nas provas de corrida, que começam bem cedinho, um suco de laranja e uma fruta são boas opções. No circuito do Pão de Açúcar, por exemplo, que acontece no dia 8 de maio às 8h, isso já é suficiente para dar um bom pique. Você pode se inscrever até o dia 22 de abril. Veja aqui como.

“Importante mesmo é beber água. E nada de isotônico”, recomenda a médica Ana Paula Pirró. “Comer banana no dia anterior é ótimo, pois tem carboidrato e potássio, importantes para o bom funcionamento dos músculos”. Para vestir, uma roupa leve, mas isso contaremos em outra ocasião.