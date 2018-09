Friozinho bom

Está certo que você não é um profissional do gelo. Mas se bater aquela vontade de deslizar como o pessoal do Disney on Ice (ou pelo menos de parar em pé naquela pista lisinha, o que já é um grande desafio), encare a aventura na Pista de Patinação no Gelo do MorumbiShopping. A pista fica aberta todos os dias, até 8 de agosto.

Antes de encará-la, porém, coloque luvas, capacete, joelheiras e cotoveleiras. O espaço fornece tudo. É que o uso é obrigatório. Além disso, nas laterais há barras de proteção acolchoadas. É claro que, mesmo assim, você não estará livre de um tombo…

A brincadeira é indicada para crianças a partir de 6 anos. Mas se você tiver irmãos ou amiguinhos menores do que isso, não há problema. Eles podem participar também! Os pequenos curtem a pista dentro de um trenó, com toda a segurança.

Pista de Patinação do Gelo. MorumbiShopping. Piso Térreo. Diariamente, das 10 horas às 22 horas. R$ 30, por 30 minutos (R$ 15, trenó, por 5 minutos). Até 8/8.