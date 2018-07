Garrafa rápida

Você já brincou de vai-vem? O brinquedo é simples de fazer e muito divertido. A Escola Santi ensina a fazer um com garrafa pet, barbante e prendedores de roupa. Quer tentar? O passo a passo está abaixo. Para ver a imagem de como fazer em tamanho grande, clique aqui.

COMO FAZER:

1. Corte as duas garrafas ao meio e depois encaixe as partes de cima uma na outra (como

mostra a imagem de número 1). Você irá utilizar somente as metades onde ficam os

gargalos das garrafas.

2. Passe os barbantes de varal pelo corpo das garrafas, sem deixar que eles

se cruzem.

3. Fixe, nas quatro pontas dos barbantes de varal, pregadores de roupa plástico. Isso

impedirá que as garrafas batam nas mãos de quem estará jogando.

4. Certifique-se que os pregadores foram bem amarrados nas extremidades.

5. Passe a fita adesiva colorida para prender bem as garrafas.

6. Você pode personalizar seu vai-vem com tinta, fitas coloridas ou caneta permanente.

7. Hora de brincar! Cada participante fica de um lado, segurando uma das pontas (pelo dos prendedores) do barbante. A brincadeira é abrir os braços bem rápido, para que a garrafa deslize para o lado adversário. Não pode deixar a garrafa chegar perto de você!