Gatinho malvado!

O Gato de Botas, no filme Shrek Terceiro. Foto: DreamWorks Animation/Divulgação

Você conhece o Gato de Botas? O escritor francês Charles Perrault foi quem escreveu a história dele pela primeira vez, em 1697 (faz um tempão!).

Mas o conto original é pouco conhecido hoje em dia. Esse gatinho já apareceu em tantos livros, filmes e peças de teatro que sua história foi mudando. O que pouca gente sabe é que o Gato de Botas não é muito confiável!

Na história de Perrault, o Gato quer que ele e seu dono sejam muito ricos. Por isso, decide dar presentes ao rei (alguns coelhos que caçou), para que o soberano goste dele. E também faz um plano ousado: decide fingir para todo o reino que seu dono é um homem nobre, um tal de Marquês de Carabá. Ele consegue enganar até o rei com suas artimanhas! Mas não foi nada fácil. Para fazer com que o rei acreditasse que seu dono era rico, o Gato ameaçou os camponeses que viviam por ali, para que eles dissessem ao rei que aquelas terras eram do Marquês de Carabá. O Gato conseguiu até mesmo roubar um castelo, que pertencia a um poderoso feiticeiro! Sabe como? Ele desafiou o bruxo a se transformar em vários animais, pois lhe disse que duvidava que ele fizesse isso. Bravo, o feiticeiro se transformou em um leão, em um jacaré e até mesmo em um elefante. E o Gato lhe perguntou:

– Você consegue se transformar em um animal bem pequeno? Um ratinho, talvez?

Rindo daquele pedido bobo, o feiticeiro virou um rato bem pequeno. Mas o Gato, muito esperto, tinha planejado tudo: com um movimento rápido, ele devorou o feiticeiro! O bichano anunciou para todos os empregados que agora o castelo era do Marquês de Carabá, seu dono. E logo tratou de convidar o rei para um jantar. Impressionado com a riqueza do falso Marquês, o rei decidiu que a princesa se casaria com ele. Assim, o Gato de Botas fez com que seu dono ficasse muito rico (e ele próprio podia aproveitar toda aquela riqueza).

Que Gato malvado, não é mesmo? Ele não teve o mínimo remorso quando enganou todo mundo para conseguir ficar rico.

Depois que Charles Perrault escreveu esse conto, outras versões da história começaram a aparecer. Elas são um pouco diferentes dessa que você acabou de ler. Em muitas delas, o Gato de Botas nem é tão mau.

Na peça O Gato de Botas, dirigida por Paolino Raffanti, a história é quase essa. Mas tem algumas diferenças. Por exemplo, o presente que o Gato dá ao rei e à princesa é um colar de brilhantes, muito valioso (e não um coelho). Mas o Gato não comprou o colar: ele o roubou de um ladrão de joias. E ele nem sentiu culpa: “Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão!”, disse.

Na peça, o Gato de Botas dá um colar de brilhantes para a princesa. Foto: Divulgação

No teatro, o Gato de Botas é amigo de um ratinho comilão. Os dois precisam enfrentar esse ladrão de joias malvado, que quer tomar o lugar do rei. Ao enfrentar o vilão, o Gato prova que não é tão malvado assim!

Cena da peça O Gato de Botas, de Paolino Raffanti. Foto: Divulgação

A peça fica em cartaz em São Paulo até o dia 27 de novembro, no teatro Ruth Escobar (R. dos Ingleses, Bela Vista, 3289-2358).

O Gato de Botas ataca Shrek no filme Shrek 2. Foto: Divulgação

Muita gente conheceu o Gato de Botas quando assistiu a Shrek 2. No filme, o Gato é bem diferente da versão de Charles Perrault! Mas, quando o bichano aparece pela primeira vez, ele não tem a melhor das intenções; afinal, ele encontra Shrek porque queria matá-lo! Mas depois ele fica bonzinho, e até que é bem engraçado e bonitinho!

Depois de Shrek, é comum ver Gatos de Botas segurando espadas por aí. Mas a arma não pertence à história original: o Gato de Charles Perrault só tem mesmo as botas. A equipe que fez o filme achou que seria engraçado o Gato usar espada, chapéu e capa, porque quem dubla o personagem (em inglês) é o ator Antonio Banderas, que também atuou no cinema como o super-herói Zorro. Lembra dele?

O ator Antonio Banderas, que dubla o Gato na versão em inglês. Foto: Andrea Comas/REUTERS

O Gato do Shrek fez tanto sucesso que ganhou um filme só para ele! Mas ainda vai demorar um pouquinho para chegar… Gato de Botas estreia só no dia 9 de dezembro. Mas o Estadinho colocou o trailer aqui embaixo, para você matar um pouco da curiosidade!

Foto: Paramount/Divulgação