A seção Gira-gira pode, às vezes, trocar o Estadinho de papel pelo blog. É o que acontece nesta semana. Veja três dicas de DVDs para você curtir melhor, no sofá de casa, esse friozinho que se aproxima.

Você gosta de arte? Para os personagens Rafael, Mona e Nabi, as obras de arte são como tesouros. Eles estão inspiradíssimos com as pinturas, esculturas e vasos da Antiguidade do museu. Pegue carona nesse passeio e conheça 58 obras clássicas, de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Pablo Picasso. Log On, R$ 12,90.

A perseguição entre o gato Tom e o rato Jerry é antiga. Eles se provocam o tempo todo a ponto de o felino ficar frustrado com o camundongo que, mesmo com medo, só pensa em levar vantagens e culpar Tom por todos os desastres da casa. Neste DVD, 17 episódios antigos, mas com cara de novinhos em folha. Waner Bross, R$ 34,90.

Os irmãos Martin e Chris Kratt, especialistas em biologia e zoologia, contam várias curiosidades dos animais com a ajuda de um bicho muito divertido: o lêmure Zoboomafoo, que vive na Ilha de Madagascar. Acompanhe no DVD as aventuras e descobertas sobre o reino animal e aproveite para dar risada com o brincalhão. Log On, R$12,90.