As colheitas estão se desintegrando e há uma ameaça eminente de crise mundial por falta de abastecimento de comida. Em Gormit – Heróis Contra a Fúria os guardiões precisam combater o Maléfico Terrível que com suas chamas destrói todas as plantações. Para isso, os Gormits estão em cinco aventuras neste DVD.

Gormit – Heróis Contra a Fúria, Logon, R$ 19,90.