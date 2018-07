Guarda-histórias

“Ei, vocês aí!!! Venham se divertir comigo hoje (dia 14), no Circuito Estadinho. Eu vou ensinar a fazer um livro para guardar seus próprios textos e desenhos. Você vai poder criar uma história encaixando tudo nesse livro-álbum. Depois é só mudar tudo de lugar e criar outra história. E sabe o que é mais curioso? O livrinho vai ser feito com saquinho de pão. Gostou da atividade? Então não perca a oficina, que vai acontecer às 15 horas na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.”

Ass: Professor Sassá

Circuito Estadinho: Aula de arte com o Professor Sassá. Sábado (dia 14), às 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Av. Nações Unidas, 4.777, São Paulo). Grátis.