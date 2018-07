Guardiões dos sonhos

(Por Aryane Cararo)

Você sabe como surgiram os Guardiões da Infância?

Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fada do Dente foram convocados pelo Homem DaLua para protegeram as crianças da Terra de Breu, o Rei dos Pesadelos. Muitos anos antes, quando DaLua ainda era um bebê, Breu tentou raptá-lo para transformar o menino em Príncipe dos Pesadelos. Uma batalha feroz acabou com a ameaça, mas deixou DaLua sem seus pais e sem seu protetor, o Noiteluz. Quando ele cresceu, e passou a ouvir os sonhos e esperanças das crianças através dos balões perdidos que chegavam até a Lua, decidiu fazer alguma coisa para protegê-las.

Para ler este livro, você terá de descobrir palavras e criaturas novas, como Lunobôs, Veleiro Lunar, Lunondongos e Mariposas Lunares. E, principalmente, não deverá ter medo de mergulhar num universo fantástico, cheio de imaginação.

O Homem da Lua. Autor: William Joyce. Rocco Pequenos Leitores, R$ 34,50.