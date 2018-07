Halloween da Luluzinha

Aproveitando o clima de Halloween, separamos uma tirinha da Luluzinha para você ver aqui no blog. Essa tirinha faz parte de uma edição especial de 10 aventuras com as atrapalhadas bruxas Alcéia e Meméia, que fazem de tudo para maltratar a Lulu . Mas a garota é muito esperta e sempre escapa! Para ver a tirinha, clique aqui.

No site da Luluzinha tem mais algumas tirinhas bem bacanas. Esse especial de Halloween já está nas bancas. Custa R$ 3,50 e vem com um caderno de passatempos.