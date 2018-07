Herói por um dia

Você é membro do Club Penguin? Sim? Então corra para acessar a sua conta! É que começa hoje (dia 14) a grande festa Marvel Batalha de Super-Heróis.

Um meteorito caiu na ilha e o perigoso robô Aniquilador voltou à ativa. Para enfrentá-lo, você pode escolher entre 14 roupas de super-heróis ou supervilões da Marvel, incluindo os personagens de Os Vingadores! Tem Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor.

Além de criar seu avatar, você também poderá explorar a ilha transformada e com novas áreas, unir forças para derrotar o malvado Aniquilador e conhecer a repórter e editora-chefe do Club Penguin News, Tia Artic.

Gostou da ideia? Deve ser bem bacana salvar o mundo. Pelo menos o do Club Penguin! A festa vai até o dia 27 de julho.