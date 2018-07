Heróis das lembranças

(Por Natália Mazzoni)

No Estadinho desta semana você conhece a história de uma turma de heróis que luta para que as crianças do mundo inteiro não percam seus sonhos. Alguns personagens você já conhece, como o Papai Noel e o Coelho da Páscoa. Achou estranho eles estarem no meio dessa história? Clique nas páginas abaixo e descubra A Origem dos Guardiões, filme que acaba de estrear nos cinemas.

Página 1

Página 2

TRAILER

Quer conhecer um pouco mais da história dos Guardiões? Clique no vídeo abaixo e veja o trailer dublado do filme.

LIVROS

As aventuras dos Guardiões também estão nos livros. A editora Caramelo lançou duas publicações bem bacanas que, além de contar histórias sobre os heróis, fazem você entrar nessa aventura.

São mais de 200 combinações de histórias que você pode criar virando as páginas do livro A Origem dos Guardiões – Os Guardiões se Misturam (Editora Caramelo, R$ 44,90). É divertido para você criar a sua aventura de guardião. Fazer o Norte mastigar flocos de neve enquanto constrói brinquedos é uma das possibilidades malucas do livro.

A Origem dos Guardiões – Mundos Fantásticos ( Editora Caramelo, R$ 72,90) é um livro pop-up (daqueles que as imagens “saem” das páginas). Vem com cartela de personagens, para você destacar e brincar pelos cenários iguais aos do filme.

SUA VEZ!

O que você gostaria de guardar para sempre da sua infância? Mariah e Gabriel também participaram da brincadeira, que começou no papel. E você? Quais são suas melhores lembranças? Comente!

“Quero me lembrar para sempre das viagens que fiz e das brincadeiras com meus amigos”, Mariah Figueiredo Costa, de 9 anos.

“Quero lembrar para sempre do dia em que ganhei minha minimoto, das gargalhadas do meu irmãozinho, dos meus cachorros, pássaros e amigos”, Gabriel Alvares Gennari, 8 anos.