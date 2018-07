(Por Natália Mazzoni)

A exposição Game On, que já passou por vários lugares do mundo, chegou ao Brasil nesta semana. E essa foi a nossa oportunidade para contar uma história bem legal: a evolução dos videogames. Se você ainda não leu essa reportagem, é só clicar nas páginas abaixo:

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Cerca de 50 anos atrás, jogar videogame significava jogar fliperama. Sabe o que é um fliperama? São grandes máquinas de jogar que funcionam com moedas.

Na matéria do Estadinho nós contamos que o primeiro videogame que existiu foi o Pong, uma simulação de tênis de mesa. Era bem diferente dos games de hoje. Você pode até achar um pouco chato, mas na época o Pong divertiu muita gente.

Outro jogo que marcou época foi o Space Invaders, o favorito do Ricardo Portela, pai do Arthur, que participou da nossa matéria. No vídeo que colocamos aqui você vai notar que esse jogo, diferente do Pong, já tinha alguma cor.

O Donkey Kong também marcou a história dos games. Esse jogo era um pouquinho mais parecido com os games que vieram depois e você já conhece. Mesmo assim, é possível notar muita diferença. Ah, e o mais importante: foi nesse jogo de fliperama que o personagem Mario apareceu pela primeira vez. O baixinho fez tanto sucesso que, como contamos no Estadinho, anos depois ganhou jogos nos quais ele é o grande herói.

Para falar também de jogos atuais aqui no blog, pedimos para um fã de games indicar mais 5 jogos bacanas para você conhecer. Quem nos ajudou foi o designer André Graciotti. Ele trabalha aqui na redação do Estadão e vai ajudar a fazer o Estadinho da próxima semana.

1 – Super Mario Galaxy 2

2 – Kirby’s Epic Yarn

3 – World of Goo

4 – Flower

5 – Pac Man Championshop Edition DX

Se você gostou de conhecer essa história, e de descobrir esses jogos, vai gostar mais ainda de visitar a Game On. Lá você pode jogar isso tudo. Mas precisa ter um pouquinho de paciência. O Arthur contou com uma ajudinha de seu pai para entender como jogar os fliperamas. No começo, ele não sabia muito bem como se posicionar em frente aos videogames grandalhões do passado.

Arthur e seu pai Ricardo, na Game On

Nós, do Estadinho, sugerimos essa experiência! Se você mora em São Paulo, conhecer a Game On ao lado de seus pais pode ser bem interessante. Topa? Escreva para a gente depois contando como foi. Boa diversão!

Game On

MIS – Museu da Imagem e do Som – Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo, SP.

Até 8 de janeiro de 2012.

Terças a sextas das 12 h às 21 h, domingos, sábados e feriados das 11 h às 21 h.

R$ 10 e R$ 5 (meia).