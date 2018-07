Heróis atrapalhados

Você já viu herói de história ser bobo? Pois no folclore brasileiro tem um monte. E boa parte deles aparecerá amanhã (dia 24) no Circuito Estadinho, que acontecerá na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 15 horas. Quem vai levá-los é o grupo Contantes Contentes, com Kika e Renata Truffa (na foto, o grupo todo junto em apresentação no Circuito de 1º/8/2011).

As contadoras vão se basear em textos do escritor Ricardo Azevedo, que publicou o livro Histórias de Bobos, Bocós, Burraldos e Paspalhões (Ed. Ática). Não perca!

SÁBADO (24/3): Contos de bobos e bocós na Livraria Cultura do Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi), às 15 horas. Grátis.