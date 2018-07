Histórias clássicas para iPad

Em fevereiro, o Estadinho fez uma reportagem para falar dos livros e aplicativos legais que já estavam disponíveis para os tablets. A gente sabia que a oferta ainda não era muito grande, mas apostamos e acertamos: neste ano, você vai ouvir falar muito sobre o assunto. Primeiro porque muitas escolas já estão adotando a ferramenta como material em sala de aula. E em segundo porque as editoras de livros infantis estão se mexendo para apresentar opções e mais opções para as crianças.

A novidade de hoje, fresquinha, é que a Manati acaba de colocar Os Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho na loja da Apple. Cada livro custa US$ 2,99 (dólares, hein?). Uma vez baixado, ele entra para o tablet e é seu para sempre!

As histórias clássicas ganharam versões lúdicas e interativas nas mãos da ilustradora Mariana Massarani e da escritora Bia Hetzel. E apresentam, além de narrativas divertidas, joguinhos como quebra-cabeça e páginas para desenhar (com direito a enviar sua arte por e-mail, comos e fosse um cartão-postal digital).

A nova versão é supercolorida e está cheia de surpresas. Até os Porquinhos ganharam novos nomes: Didi, Dodô e Dudu. Não dá para ler as histórias, só ouvir. Mas é muito engraçado reparar no sotaque dos narradores. Você pode escolher ouvir o conto na voz da mãe dos Porquinhos, que no tablet soa como uma mineirinha, ou então na voz do Lobo Mau, com fala de carioca!

Aliás, se você quiser inventar sua maneira de contar a aventura dos irmãos, vá em frente! Basta imaginar e colocar para gravar (o aplicativo dá a opção de armazenar suas falas).

Uma opção legal é o jogo da memória. Se você acerta, há uma salva de palmas bem bacana para você! E outra opção é dirigir o Lobomóvel e descobrir os segredos do Lobo: vale buzinar e fuçar no porta-luvas.

Não se intimide e dê um toque em cima de todos os personagens e objetos: o telefone toca, Chapeuzinho dá oi, a barriga do Lobo ronca, a máquina de costura faz um barulhão… tem até som de beijo que vem da boca da mãe de Chapeuzinho, quando ela se despede rumo à floresta!

Mas o que você deve mesmo gostar é de poder fazer carinho no Lobo e ouvir um “cuti-cuti”! E, claro, de trocar as roupas da Chapeuzinho e do Lobo Mau, como se você fosse a estilista de moda desses dois. Há uma tela para cada, onde você pode escolher os figurinos. Dá até para vestir a Chapeuzinho de Lobo, imaginou a confusão?

Assim como os porquinhos, também dá para gravar sua versão e colorir as páginas. Mas legal mesmo é desenhar na barriga do Lobo aquilo que você quiser!

Para mais informações: Chapeuzinho e Os Três Porquinhos.