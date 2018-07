Histórias espertas

(Por Aryane Cararo)

De bobo, o pessoal que apareceu no Circuito Estadinho de ontem (dia 24) não tinha nada. Eles foram lá, escutaram a Renata Truffa e a Kika, do grupo Contantes Contentes, riram, participaram de adivinhas e se divertiram para valer. Do que eles riram? Das histórias que as duas contaram sobre bobos e bocós. Não teve príncipe, nem princesa, só herói atrapalhado, até meio burro, que arrancou gargalhadas e fez com que todo mundo ficasse com os olhos grudados nas contadoras. A atividade aconteceu na Livraria Cultura do Shopping Market Place e foi só a segunda deste ano.

Vem muito mais Circuito Estadinho por aí. O próximo, por exemplo, vai estar demais! Os cientistas malucos do Mad Science vão explicar como acontece a explosão de um vulcão. Vai ser um estouro! Não perca: dia 31/3, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping.