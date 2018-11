Hoje tem Circuito Estadinho

Foto: Evelson de Freitas/AE

Quer viajar? Então corra para o Circuito Estadinho de hoje (dia 11), na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. E nem precisa arrumar a mala! É que a ilustradora Mariana Zanetti vai fazer isso para você. Como? Numa atividade criada com papéis coloridos e muita imaginação. Você vai receber uma mala preta de papel com dois objetos, também de papel, que têm formas de lâmpada, escada ou qualquer outra coisa. A partir deles, monta um personagem. A lâmpada, por exemplo, pode virar uma barriga. E a escada?

O próximo passo é trocar a mala com quem estiver sentado ao lado e fazer o inverso: tentar adivinhar quais objetos a pessoa usou para criar o personagem. Embarque nessa!

Circuito Estadinho. Hoje (dia 11), às 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Av. Nações Unidas, 4.777). Grátis.

Prepare-se: no dia 18, o último Circuito Estadinho terá uma contação de história na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. Fique ligado no blog para ter mais informações e apareça!