Hoje tem Circuito Estadinho de máscaras

O carnaval já passou, mas o mês da fantasia ainda está valendo por aqui. Até porque, fantasia é uma palavra muito rica que, de acordo com o dicionário, também quer dizer: “obra de imaginação”.

Hoje (dia 19), o Professor Sassá é quem comanda o Circuito Estadinho. Com cartolina e muitas cores, ele vai ensinar a fazer máscaras com as próprias mãos, ou seja, vai dar uma função a um papel usando a forma dos dedos. E mostrar que basta ter imaginação para criar objetos com o próprio corpo. A fantasia faz parte da gente. E aí, se quiser colocar as máscaras e fazer de conta que é outra pessoa, basta investir na decoração da sua peça. Como vai ser a sua? Divertida? Assustadora? De monstro ou de fada?

Circuito Estadinho. É hoje! Livraria Cultura do Bourbon Shopping (Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia). Grátis, às 15 horas.

VOCÊ É O ARTISTA: fantasia não é só roupa de carnaval. Desenhe o que ela representa para você e mande para estadinho@grupoestado.com.br ou para o endereço que está na página 2.

Prepare-se para o dia 26/3: Contação de história com Andi Rubinstein e Renata Mattar, na Cultura do Shopping Villa-Lobos, às 15 h.

Foto: Juca Vieira/Divulgação