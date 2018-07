Hora do terror!

(Por Natália Mazzoni)

Monstros assustadores tomaram conta das páginas do Estadinho desta semana. Loira do Banheiro, Bicho da Carneira e Caboclo D’Água. Histórias de botar medo até em quem jura que nada disso existe. Teve até uma entrevista com um caça-fantasmas que deu dicas de como capturar criaturas estranhas. Não leu ainda? É só clicar abaixo. Depois, continue aqui para conhecer outros monstros e alguns livros bem legais sobre o assunto.

Leandro dos Santos, caçador de fantasmas, contou para o Estadinho que a cidade onde ele mora (Mariana, em Minas Gerais) é assombrada por muitos monstros. Tem até retrato falado de alguns deles. Olhe só.

Esse é o Caboclo D’Água, o monstro que, segundo relatos, ataca pessoas e animais em lagos.

(Ilustrações de Deivison/Divulgação)

Como você imaginou a malvada Maria-Sabão? Dizem que ela vive escondida fazendo sabão com suas vítimas num grande caldeirão…

O Homem-Toco também tem retrato falado. É bem assustador! Em forma de tronco, usa suas raízes para derrubar pessoas e animais.

Ficou com medo? Calma, você ainda precisa conhecer outras histórias, como a do Ipupiara. Esse monstro vivia no mar e, segundo a lenda, era um devorador de gente! Diz a lenda também que um senhor teria matado a criatura em 1564. Ele o descrevera como uma fera com pelos por todo o corpo e um focinho com bigodes.

Tem também o Labatut, que seria a reencarnação do general francês Pierre Labatut. Considerado mais perigoso que o lobisomem, ele é coberto de espinhos muito duros, tem um olho só e seus pés são redondos como os de um elefante. Antes de atacar, ele olha pelo buraco da fechadura!

Tão assustador quanto o fantasma do general é o Gorjala, um gigante que vive no Norte do Brasil. Ele costuma se esconder nas serras e penhascos. Seu ataque é bem nojento: ele prende as vítimas em seu sovaco!

Outro monstro brasileiro é o Chibamba. Ele não não fala, só ronca como um porco e faz passos de dança. A lenda conta que ele surgiu pelo mesmo motivo do Bicho Papão: fazer com que crianças parassem de chorar sob ameaça de sua aparição. Até que esse não causa tanto medo, não é?

Diferente da história da Cachorra da Palmeira, que é de botar medo em qualquer um! Uma jovem desafiou uma senhora que chorava a morte de Padre Cícero. “Por que está chorando?”, perguntou. “Ora, por quê?! Estou de luto pela morte de Padre Cícero”, respondeu a senhora. “Pois deveria é chorar pela morte de minha cachorrinha!”.

Foi o bastante para a menina ser transformada numa cadela, de tanta raiva que a senhora de luto ficou. Dizem que ela foi capturada por seu irmão e vive numa jaula até hoje em algum lugar do Nordeste. Essa lenda surgiu em 1934.

Alguns livros de dar medo

Gostou dessas histórias? No livro As 100 Melhores Lendas do Nosso Folclore (L&PM, R$ 38) você conhece mais um pouco do universo dos monstros do nosso país.

Além de trazer perfis de criaturas estranhas, o livro de Ademilson Franchini conta lendas que surgiram com os índios, como a dos Filhos do Trovão, que narra o dia em que o Trovão deu um estrondo tão forte que o céu rachou.

Na série Lendas Brasileiras, de José Arrabal (Paulinas, R$ 25) você conhece a origem de várias lendas do nosso folclore. A coleção é dividida por regiões do Brasil.

Monstro que é monstro inventa histórias de monstros, esfola o joelho e arrota depois da refeição. É isso que diz o simpático Monstro Que é Monstro, de Renata Bueno e Fernando de Almeida. (Companhia das Letrinhas, R$ 28,50).

A casa de número 92 da rua das Laranjeiras é uma das mais bonitas da região. Toda branquinha e com um jardim lindo. Lá vivem os Guimarães, uma família rica e alegre. Mas qual segredo poderia se esconder ali? Tudo começa com as mentiras de Raquel, uma menina que adora inventar histórias para os amigos. Esse é só o começo de uma das histórias de O Livro Horripilante do Zé do Caixão, escrito pelo temido homem de unhas enormes, Zé do Caixão.

Quantas histórias de terror! Vale até dormir com a luz acessa depois dessa edição do Estadinho…